PM prende suspeito e recupera materiais furtados em Niterói

Na madrugada desta quarta-feira (11), a Polícia militar conseguiu frustrar dois furtos em Niterói. A primeira ocorrência foi registrada às 01h30, no bairro do Centro. A guarnição do 12º BPM foi acionada pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) Niterói, informando sobre um casal suspeito de furtar fios. Ao chegar no local, a equipe flagrou o homem cortando fios de semáforo, enquanto sua companheira já havia carregado os fios furtados em uma cesta e estava se preparando para fugir em uma bicicleta. No momento da abordagem, o casal tentou evadir-se em direções opostas, abandonando as bicicletas e os materiais furtados.

Leia também:

Operação policial resulta em apreensão de drogas, morte e prisão de foragido em Niterói

Polícia Civil identifica suspeito da morte de grego em São Gonçalo

Os policiais conseguiram apreender as bicicletas e os fios, que foram posteriormente entregues à 77ª (Icaraí) e, em seguida, encaminhados à 76ª DP (centro), onde os itens foram devidamente apreendidos.

A segunda ocorrência aconteceu às 04h16, quando a guarnição recebeu informações sobre um furto de calha de cobre em um sobrado na Rua Presidente Backer, em Icaraí. De acordo com a supervisão de oficial, as equipes do 12º BPM realizaram diligências e localizaram o suspeito, de 30 anos, na Rua Noronha Torrezão. Ele estava de posse da calha de cobre furtada, além de ferramentas utilizadas no crime.

Material apreendido | Foto: Divulgação

O acusado, que já possuía passagens por furto, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Icaraí para o registro da ocorrência. Posteriormente, ele foi levado à 76ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.