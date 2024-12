Polícia Civil prende acusado de matar artista francês em Paraty

Policiais civis do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) a da 32ª DP (Taquara), em conjunto com agentes da Polícia Civil de São Paulo, prenderam, nesta terça-feira (10/12), o homem acusado de matar o artista plástico francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen, de 33 anos. O crime ocorreu em Paraty, em 2018.

O criminoso foi localizado no município de Natividade da Serra, em São Paulo. A captura foi realizada após trabalhos de inteligência e cruzamento de dados das unidades.

Leia também:

A tradição continua! Casa com decoração natalina segue encantando moradores do Boa Vista, em São Gonçalo; Vídeo

Polícia Civil identifica suspeito da morte de grego em São Gonçalo



Segundo as investigações, a vítima foi atingida com um tiro de espingarda na cabeça e teve o corpo queimado dentro do sítio onde morava, no bairro de Barra Grande. O autor do crime era considerado foragido da Justiça desde a época do ocorrido. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo.