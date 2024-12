Guardas municipais são presos em flagrante por sequestro e extorsão na Baixada

Dois guardas municipais e um terceiro homem, foram presos em flagrante por extorsão mediante sequestro e associação criminosa, nesta segunda feira (9). Jeferson Luiz Batista da Silva, Igor da Rocha Maia e Deivison Michael Vieira de Assis, foram encontrados em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, depois de manter um homem em cárcere privado e exigir R$ 50 mil pela soltura.

De acordo com as investigações da Delegacia Antissequestro (DAS), os guardas Jeferson e Igor abordaram Hyago Conceição dos Santos e mais um homem não identificado, dentro de uma boate na Zona Sul carioca, na madrugada de domingo (8), sob acusação deles estarem no local para aplicar o golpe "Boa noite, Cinderela".

A dupla levou os homens para uma delegacia na região e o homem que estava com Hyago foi preso, porque tinha um mandado de prisão em aberto. Hyago, que é investigado em inquéritos contra uma quadrilha de São Paulo que vem ao Rio para aplicar os golpes que consistem em dopar vítimas, foi liberado.

Segundo a Polícia Civil, após a liberação, Jeferson e Igor com ajuda de Deivison, sequestraram Hyago e o mantiveram em cárcere privado durante 24 horas, retirando dinheiro de sua conta bancária. Além disso, o trio exigiu R$ 50 mil para a família do homem, que mora em São Paulo, em troca de sua liberdade.

Familiares de Hyago vieram ao Rio e procuraram a DAS para registrar o caso. O trio, junto com a vítima, foi encontrado em um estacionamento de Belford Roxo, nesta segunda-feira e presos em flagrante pelos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

As investigações continuam para identificação e prisão de demais suspeitos envolvidos no caso.