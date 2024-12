Exame de DNA confirma que Ricardo Rocha não é filho de Gugu Liberato; Saiba mais

O empresário do ramo automotivo moveu ação na Justiça alegando ter parentesco com o apresentador - Foto: Reprodução/redes sociais

O empresário do ramo automotivo moveu ação na Justiça alegando ter parentesco com o apresentador - Foto: Reprodução/redes sociais

Um exame de DNA apontou que o empresário Ricardo Rocha não é filho de Gugu Liberato (in memoriam). O empresário do ramo automotivo moveu ação na Justiça, aberta desde 2023, alegando ter parentesco com o apresentador e pedindo que o exame fosse realizado. Segundo informações obtidas pela TV Globo, o material foi coletado com dois irmãos e a mãe de Gugu em novembro deste ano.

Ricardo é dono de uma concessionária de automóveis de alto padrão, localizada em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. Nas redes sociais, ele não comentou sobre o caso e fez postagens com reflexões. A primeira delas dizia: "Acalma o coração que nem tudo que vemos é o que parece que vemos...". Já na outra publicação, ele escreveu: "Deus é bom".

Leia também:

Dupla sertaneja Jorge & Mateus anunciam pausa na carreira após turnê para comemorar 20 anos juntos

Fernanda Torres é indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro



O comerciante, que se disse filho do apresentador, pediu o que lhe caberia na herança caso se provasse o parentesco. Segundo a intimação, a mãe de Ricardo, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido "Antonio Augusto Moraes Liberato, conhecido como Gugu Liberato, no segundo semestre de 1973, "em uma padaria que existia na Rua Aimberê, no 458, bairro de Perdizes, nesta capital". A petição informou ainda que a mulher trabalhava como babá e empregada doméstica "na residência de uma família nipônica" que morava ao lado do estabelecimento.

"As amostras foram analisadas por duas equipes diferentes em prova e contraprova e confirmaram os resultados. Conclui-se que o Antonio Augusto Moraes Liberato não é pai biológico de Ricardo Rocha", apontou o laudo obtido pela TV Globo.