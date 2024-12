Homem é preso após roubar funcionários de um restaurante em Niterói

Na noite desta segunda-feira (09), um homem foi preso em flagrante após cometer um roubo num restaurante localizado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Santo Antônio, Niterói. A prisão foi realizada por policiais do DPO de Camboinhas.

Segundo os agentes, a equipe foi abordada por funcionários do restaurante japonês, que, visivelmente nervosos, relataram terem sido vítimas de um assalto. Imediatamente, os policiais realizaram um cerco na área e conseguiram localizar o autor do crime a poucos metros do local do roubo. Durante a revista pessoal, foi encontrado em posse do acusado a quantia de R$ 225,00 em espécie, além de dois aparelhos celulares.

O homem, de 39 anos, já possuía um extenso histórico criminal, com 10 anotações, sendo oito por roubo e duas por tráfico de drogas. Após a prisão, ele foi encaminhado à 81ª DP (Itaipu), e posteriormente transferido para a 76ª DP, onde foi autuado em flagrante por roubo.

Os objetos roubados, como os celulares e o dinheiro, foram recuperados e devolvidos aos proprietários.