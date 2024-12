Crianças baleadas na Gardênia Azul saíram da Vila Kennedy para ter fim de semana tranquilo

Na noite da última sexta-feira (06), duas crianças foram baleadas enquanto estavam indo para a casa de uma tia para ter um final de semana de tranquilidade. Eles foram atingidos por disparos na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio.

Os irmãos, de 5 e 10 anos, são moradores da Vila Kennedy. A tia deles, Vânia Pereira, disse que foi buscá-los porque a comunidade tem sido alvo de confrontos de criminosos: "Tava calmo, quando fomos passando a calçada, daqui a pouco a gente vira as costas, eles começam um monte de tiro, que eu não sei de onde veio tanto tiro, parecia uma guerra."

Vânia estava na companha das crianças e de sua mãe no momento. O tiroteio que feriu as crianças aconteceu em uma disputa de milicianos e traficantes, na Rua Otávio Malta, conhecida como a rua do valão. Eles desceram de um ônibus e andavam na calçada quando foram surpreendidos.

Leia também:

➤ Suspeito morre após tentativa de roubo a casal em São Gonçalo

➤ Preso denuncia extorsão de R$ 600 mil em hospital penitenciário do Rio

A tia de Caíque e Larissa, atingidos pelos disparos, contou sobre o caso: "Ai eu falei: 'mãe vamos lá, vamos andar um pouquinho. Vamos passear'. E aí aconteceu isso. Eu sei também que não tá legal. Mas pelo menos lá é mais tranquilo. Lá tem o condomínio, a gente fica lá dentro.... Eu chego e encontro a guerra aqui. Fugiu da guerra lá e encontrou ela aqui."



Testemunhas relataram que os tiros foram disparados por dois homens em uma moto. Além dos irmãos, que estão internados no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, uma mulher também foi baleada. Ela já recebeu alta.

Caíque foi atingido na coxa e passou por cirurgia. Já Larissa foi ferida no ombro e está fora de perigo.

A Polícia Militar informou que não havia operação na região no momento do tiroteio. O caso é investigado pela delegacia da Taquara, que tenta identificar os autores dos disparos.

Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, já são 23 crianças baleadas no Rio de Janeiro em 2024 após esse ataque.