Guerra no Rio: menina de 12 anos é morta durante confronto entre bandidos rivais na Zona Norte

Um confronto entre bandidos rivais na Favela da Guarda, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio, resultou na morte de uma menina de 12 anos, na noite dessa quinta-feira (5).

Kamila Vitoria Aparecida de Sousa Silva brincava numa quadra de futebol quando foi ferida. Ela ainda foi socorrida para o Hospital municipal Salgado Filho, mas não resistiu. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a comunidade após tiros serem disparados no local. Os agentes receberam informações de que os tiros foram resultado de uma disputa entre bandidos rivais [traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam invadido a favela, que seria dominada por uma milícia].

Leia também:

Aplicativos espiões: uma arma de controle em relações abusivas

“Cabelinho” furta hidrômetros e é preso em Niterói



A PM afirmou ainda que, assim que as equipes chegaram no local, já não havia mais a presença de criminosos na comunidade da Guarda. O policiamento permanece reforçado na região, segundo a corporação.

A morte de Kamila é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Parentes da menina também já foram ouvidos na especializada.

Os agentes estão em busca de mais informações para identificar a origem do disparo que atingiu a criança, além de esclarecer as circunstâncias do crime.