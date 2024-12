“Cabelinho” furta hidrômetros e é preso em Niterói

Ao todo, sete hidrômetros foram apreendidos com o suspeito - Foto: Reprodução/PMERJ

Ao todo, sete hidrômetros foram apreendidos com o suspeito - Foto: Reprodução/PMERJ

Um homem em situação de rua acusado de furtar hidrômetros de imóveis em Niterói foi preso por agentes do 12° BPM na manhã desta quinta-feira (05) no bairro São Lourenço. O proprietário de um ferro-velho suspeito de receber o material roubado também foi preso na ação. Ao todo, sete hidrômetros roubados foram apreendidos com os suspeitos.

O morador de rua, de 30 anos, é conhecido pelo apelido “Cabelinho” e já tinha uma anotação por roubo em seu histórico criminal. Ele é apontado como responsável por diferentes casos de furto investigados na região e, só na última madrugada, teria roubado quatro hidrômetros da Águas de Niterói no Fonseca. Alguns dos crimes foram flagrados por câmeras de segurança, segundo a Polícia Militar.

Nesta quinta (05), ele foi encontrado pelos agentes e confessou os crimes, segundo a equipe policial. Ele contou aos agentes que vendeu os últimos hidrômetros em um ferro-velho na comunidade da Vila Ipiranga. Os agentes foram até o estabelecimento e encontraram o material roubado no local. Um homem de 30 anos apontado como dono do ferro-velho foi detido e levado para a 76ª DP (Centro).

Na Delegacia, o primeiro suspeito foi autuado por furto e o proprietário do estabelecimento por receptação. Ambos permaneceram presos no local, de acordo com a PM.