Guarda Municipal prende trio que tentava furtar cabos no Porto Velho, em SG

Agentes da Guarda Municipal prenderam, nesta madrugada de quinta-feira (5), três homens que estavam furtando cabos de telefonia na Rua Comandante Ari Parreiras, no bairro do Porto Velho. Os suspeitos foram localizados após um trabalho conjunto da Guarda com os agentes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que faz o monitoramento da cidade com câmeras.

Leia também:

Fim de um ciclo! Última livraria de rua de São Gonçalo fecha as portas após queda nas vendas

Rio ganhará restaurante flutuante na Marina da Glória; saiba mais

Uma equipe da Guarda estava em patrulhamento noturno quando foi informada que as câmeras da Central de Segurança flagraram três suspeitos furtando cabos na rua. A equipe, então, foi até o local e encontrou dois dos suspeitos. Os homens foram abordados e revistados. Com eles, foram encontrados os cabos já cortados e facas de serra.

O terceiro suspeito não estava no local do crime quando a Guarda chegou, porém, ele retornou e, ao ser abordado, confessou sua participação no furto, o que foi confirmado pelo videomonitoramento.

Os três homens foram detidos e levados para a 73ª DP (Neves).