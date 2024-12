Prêmio Multishow 2024: confira quem brilhou na 31ª edição da cerimônia

Homenagem à Anitta, celebração da cultura nacional e muita representatividade! A 31ª edição do Prêmio Multishow, realizada na última terça-feira (3), no Riocentro, gerou grande repercussão nas redes sociais por suas performances e ganhadores da noite. A cerimônia foi apresentada pelo jornalista Tadeu Schmidt, pela atriz e comediante Tatá Werneck e pela jornalista Kenya Sade.

A cantora Anitta foi a escolhida para receber a o Troféu Vanguarda, prêmio inédito criado especialmente como uma celebração à sua trajetória de sucesso internacional. A dona do álbum 'Funk Generation' fez uma performance com seus maiores sucessos, cantando músicas de seu repertório em português, inglês e espanhol. Ela também levou os prêmios de funk do ano e clipe TVZ do ano.

A sertaneja Lauana Prado, grande destaque do gênero musical, ganhou em duas categorias: hit do ano e sertanejo do ano. O grupo gonçalense Os Garotin encantou a plateia em apresentação com o cantor Jota.pê.

Leia mais:

Festival Preto Vivo apresentará atrações afro-brasileiras em São Gonçalo

Feira Popular Cultural Sambadilá tem última edição de 2024 em São Domingos

O álbum 'CAJU' de Liniker conquistou quatro troféus. A cantora e compositora araraquarense venceu as categorias Álbum do Ano; Capa do Ano; Artista do Ano; e MPB do Ano. Nesta última categoria, das seis canções indicadas, três eram de Liniker, que também concorreu com “TUDO” e “VELUDO MARROM”



“Eu agradeço imensamente pela possibilidade de ser ouvida na realidade de um país que silencia e amordaça de forma transparente tantas pessoas, sentimentos, realidades, como a que molda quem eu sou. E que sempre só pensou em sonhar e poder se nutrir do próprio sonho, mesmo sendo o Brasil essa imensidão potente e exclusiva que somos”, discursou Liniker ao ser consagrada como Artista do Ano.

Confira, a seguir, todos os ganhadores da noite:

Artista do Ano - Liniker

Hit do Ano - Escrito Nas Estrelas (Lauana Prado)

Álbum do Ano - CAJU (Liniker)

Pop do Ano - São Amores (Pabllo Vittar)

Categoria Brasil - Viviane Batidão (Norte)

Gospel do Ano - Bênçãos que Não Têm Fim (Isadora Pompeo)

Revelação - Zaynara

Sertanejo do Ano - Escrito Nas Estrelas (Lauana Prado)

MPB do Ano - CAJU (Liniker)

Show do Ano - Jão (Superturnê / Rock in Rio 2024)

Funk do Ano - Joga Pra Lua (Anitta, Dennis, Pedro Sampaio)

Clipe TVZ do Ano - Mil Veces (Anitta com direção de Jackson Tisi)

Samba e Pagode do Ano - Nosso Primeiro Beijo (Gloria Groove)

Axé e Pagodão do Ano - Macetando (Ivete Sangalo part. Ludmilla)

Forró e Piseiro do Ano - Casca de Bala (Thullio Milionário)

Arrocha do Ano - Só Fé (Grelo)

Brega do Ano - Daqui pra Sempre (Manu Bahtidão e Simone Mendes)

Capa do ano - CAJU (Liniker)

Produção Musical do Ano - Pretinho da Serrinha

Rock do Ano - Do Tamanho da Vida (Barão Vermelho e Cazuza)

Instrumentista do Ano - Amaro Freitas

DJ do Ano - Alok