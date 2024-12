Rio irá monitorar pontos turísticos através de 77 câmeras de segurança

Os guardas farão revezamento de turnos de oito horas no monitoramento das câmeras - Foto: Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

Os guardas farão revezamento de turnos de oito horas no monitoramento das câmeras - Foto: Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

Pontos turísticos do Rio de Janeiro terão segurança reforçada por câmeras de monitoramento 24 horas por dia, com supervisão de guardas municipais na Sala de Situação do Centro de Operações Rio (COR).

Os primeiros locais a receber o novo sistema são: o Pão de Açúcar, a Orla Conde, o Boulevard Olímpico, a Praça São Judas Tadeu, a Escadaria Selarón e os Arcos da Lapa. Essas áreas já são monitoradas pelo grupo de gestores de áreas turísticas da Secretaria Municipal de Turismo, que realiza a fiscalização da infraestrutura e acessibilidade.

Quando alguma movimentação suspeita é detectada, uma captura de tela do momento é registrada pelos dispositivos. Dependendo da gravidade do fato e dos suspeitos, a situação é encaminhada para a Guarda Municipal ou para a Polícia Militar, por meio de um interlocutor da corporação que já atua no Centro de Operações Rio. Caso necessário, o registro poderá ser feito na delegacia especializada. As imagens, que ficam armazenadas por até sete dias, poderão ser solicitadas em investigações de crimes.

Os guardas farão revezamento de turnos de oito horas no monitoramento das câmeras. Algumas delas poderão ser visualizadas em diferentes ângulos, garantindo a melhor observação do ponto desejado. Um grupo de 65 agentes passou por um curso de capacitação e sensibilização para atuar no painel de turismo.