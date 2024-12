PM é morto por criminosos em Irajá nesta terça-feira

Em Irajá, um policial militar foi morto por bandidos em Brás de Pina, na comunidade do Quitungo, nesta terça-feira (04). O policial, que estava em folga, foi identificado como Marco Antonio Matheus Maia, de 37 anos, a vítima foi alvejado após se deparar com um grupo de criminosos. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

O Globocop, da TV Globo, pegou imagens do exato momento em que o veículo com o corpo do agente foi solto em uma ladeira por criminosos.

O carro perdeu desceu desgovernado pela rua, quase capotando, antes de colidir contra os muros de duas casas. Bombeiros foram acionados para a remoção do corpo da vítima, mas ainda não há informações sobre o sepultamento.

Durante a manhã daquela mesma localidade, ruas foram bloqueadas com barricadas em chamas e dois ônibus foram incendiados. Os sequestros dos coletivos foi na Estrada do Quitungo, em Brás de Pina, e em Cordovil, e depois levados para uma praça onde foram incendiados. Os veículos pertenciam às linhas 775 (Jardim América x Madureira) e 905 (Bonsucesso x Irajá).