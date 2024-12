Homem é preso após ser flagrado espancando gato no Centro do Rio

Um homem foi preso, na noite da última segunda-feira (2), após ser flagrado por câmeras de segurança agredindo um gato na Rua Major Daemon, esquina com Rua do Acre, no Centro do Rio. As imagens, que são chocantes, viralizaram nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o homem espancando um gato com socos na cabeça. Em seguida, o animal foge para debaixo do carro e o agressor vai atrás. Em outra imagem, é possível ver que o homem anda na rua carregando o gato. O caso aconteceu na madrugada do dia 23, no mês passado.

De acordo com moradores da região, os gatos são mansos e dormem dentro de uma loja, mas de noite, vão para a esquina. Eles têm casa e as pessoas que moram e trabalham por ali cuidam.

Com a repercussão das imagens nas redes sociais, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente iniciou a investigação sobre o caso.

A partir da análise das imagens das câmeras e com o depoimento de testemunhas, os policiais conseguiram chegar ao suspeito, que foi preso com o mesmo carro branco que aparece nas imagens das agressões aos animais.

Ainda faltando o mês para seu encerramento, o ano de 2024 já registra mais denúncias de maus-tratos a animais do que todo 2023. O programa Linha Verde, do Disque-Denúncia, recebeu 12.259 denúncias de maus tratos até 2 de dezembro. No ano passado foram 11.593 denúncias de maus tratos.