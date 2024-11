Policiais Militares descobrem estufa para produção de Skank no Morro dos Macacos

Policiais Militares descobriram e desmontaram uma estufa usada para produção de Skank - planta variante da cannabis - no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na última sexta-feira (29). Os agentes faziam patrulhamento pela Rua Senador Nabuco, quando descobriram o local.

No local, as autoridades encontraram dezenas de mudas, plantas, além de produtos usados no cultivo da droga. O espaço tinha iluminação especial e sistema de ventilação próprio para o cultivo. De acordo com a PM, a ação faz parte de trabalho da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) com o objetivo de aumentar a segurança na comunidade, prevenindo também confrontos entre grupos criminosos rivais.

No mesmo dia, no Morro do São João, no Engenho Novo, uma operação teve como objetivo desarticular grupos armados e desobstruir vias. Durante essa ação, um homem foi preso com uma pistola e um rádio comunicador. As ocorrências foi encaminhadas à 20ª DP (Vila Isabel).