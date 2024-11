Homem é preso por tentar matar ex-companheira com chave de fenda na Zona Norte

Policiais civis da 29ª DP (Madureira) prenderam um homem em flagrante, nesta sexta-feira (29/11), por tentar matar a ex-companheira a golpes de chave de fenda. O criminoso foi localizado em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, horas após a ação.

Segundo apurado, o homem invadiu a casa da vítima arrombando o portão e ainda entrou em luta corporal com o pai da mulher, que tentou impedir sua entrada. O autor entrou no quarto da vítima e feriu o seu pescoço com uma chave de fenda.

Ele fugiu do local quando familiares da mulher acordaram e começaram a gritar por socorro, deixando para trás uma mochila com líquidos inflamáveis, bombas caseiras, rojões de fogos de artifício e diversas facas.

Após o ocorrido, a vítima se dirigiu à sede da 29ª DP (Madureira) para registrar a ocorrência e os agentes deram início às diligências imediatamente. Ele foi autuado pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio e perseguição. O homem já respondia judicialmente por lesão corporal e ameaça.