Suspeito é internado em São Gonçalo após troca de tiros em Cabo Frio

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) investigam homem suspeito de trocar tiros com a polícia durante confronto em Cabo Frio. Yago da Silva Rangel deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, na manhã desta sexta-feira (29), com ferimentos causados por arma de fogo.

Na última quinta (28), o paciente deu entrada no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, vindo de Cabo Frio, para avaliação da ortopedia. Ele possuía uma fratura exposta no umero distal, osso que se estende do ombro ao cotovelo, causada por arma de fogo. Durante a cirurgia, um fixador externo foi colocado para controlar o dano.

Em nota, a Polícia Militar confirmou o caso e pontuou que a ocorrência está andamento.