Suspeitos de envolvimento com o tráfico são presos após confronto em Maricá

Seis suspeitos de envolvimento com tráfico foram presos após confronto armado com agentes da polícia militar em Maricá, na última quinta-feira (28). Uma mulher foi ferida por um emboço que se soltou de um muro pelos disparos.

De acordo com a PM, policiais do 12º BPM (Niterói) faziam patrulhamento na comunidade Risca Faca, no bairro Inoã, quando os criminosos começaram a atirar depois ao avistarem os agentes.

Duas motos roubadas, um rádio transmissor e drogas também foram apreendidas na ação. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).

Uma moradora da comunidade ficou ferida por um pedaço de emboço -camada de argamassa usada para nivelamento da superfície - que se soltou do muro com os disparos. Aline dos Santos, de 32 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Doutor Ernesto Che Guevara, na mesma cidade. A Prefeitura de Maricá informou que a vítima deu entrada com saúde estável, foi atendida, passou por exame e já recebeu alta.