Homem é preso após agredir grávida em São Gonçalo

Um homem foi preso após agredir a companheira grávida, em São Gonçalo, no último sábado (23). As agressões foram filmadas por câmeras de segurança de rua na região de Alcântara.

Equipes que cuidam da central de monitoramento de segurança do município alertaram a Ronda Maria da Penha que prendeu o suspeito. As imagens mostram que a mulher até tenta sair de perto do homem, mas é perseguida. Ela chegou a cair no meio da rua.

O acusado foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade. A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

O homem foi levado para a 73ª DP (Neves), onde ficou preso sob custódia. A vítima foi levada até a Rodoviária do Rio, onde embarcou para São Paulo.