Sábado de terror: Nove presos e mais de 30 armas apreendidas em Rio das Pedras

Após uma manhã marcada pela tentativa de traficantes invadirem uma comunidade dominada por uma milícia em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, nove suspeitos foram presos e mais de 30 armas apreendidas pela Polícia Militar.

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados para a localidade conhecida como Sertão, onde encontraram oito fuzis, duas pistolas, 21 granadas, 51 carregadores de diversos calibres, munições e quatro rádios transmissores.

Segundo a PM, um suspeito foi encontrado morto e outro, ferido, acabou encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Manhã de terror

De acordo com relatos de moradores, por volta das 4h ocorreu uma tentativa malsucedida de invasão de traficantes do Comando Vermelho (CV).

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ouvir sons de tiros captados por moradores. Páginas no X, antigo Twitter, relatam que traficantes da Gardênia Azul, Muzema e as tropas das principais lideranças do Comando Vermelho da Rocinha, Penha, Alemão e Lins tentaram invadir Rio das Pedras.

"Na manhã deste sábado (23/11), o comando do 18ºBPM (Jacarepaguá) reforçou o policiamento na região de Rio das Pedras, assim que tomou conhecimento de confronto entre facções. O reforço conta com o apoio das unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (2°CPA), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom). A ocorrência está em andamento e o policiamento segue reforçado na região", informou a PM em nota.