Jovem é presa após simular próprio sequestro e pedir R$ 50 mil ao pai para pagar dívidas de apostas on line

A Polícia Civil prendeu duas pessoas suspeitas de forjarem seus próprios sequestros e pedir dinheiro, para extorquir familiares e amigos. Uma delas, é uma jovem de 23 anos, que teria enviado um vídeo para o pai, como prova de vida, pedindo R$ 50 mil para o resgate. Na gravação, ela parecia em uma espécie de cativeiro.

Em depoimento a polícia, a jovem contou que é viciada em jogos de aposta e criou dívidas com um agiota, para continuar apostando. Após realizar dois empréstimos, perder o dinheiro e acumular uma dívida de R$ 35 mil, ela assumiu ter simulado o sequestro para conseguir a quantia necessária para quitar o débito.

Ela enviou mensagens simulando o sequestro para o pai, amigos e familiares na última terça-feira. Após diligências da polícia, foi encontrada e presa no mesmo dia, no centro do Rio.

Um homem, também foi preso por simular seu sequestro e pedir R$ 2 mil, para o proprietário de uma locadora de motos. Ele alegou, que havia sido sequestrado por traficantes do Complexo do Alemão. Ele foi preso em São Gonçalo.



William de Medeiros Pena, delegado titular da Delegacia Antissequestro (DAS), explica que a pena do crime pode aumentar se a vítima for idosa. "Todos os casos de sequestro forjado foram resolvidos pela DAS, e os envolvidos foram presos em flagrante pelo crime de extorsão, cuja pena varia de 4 a 10 anos, com aumento previsto quando o crime é cometido contra idoso", explica o delegado.

Os dois responderão pelo crime de extorsão na modalidade de falso sequestro. As investigações continuam para a identificação e prisão de outros suspeitos.