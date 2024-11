Polícia prende americano acusado de estuprar vulnerável na Barra da Tijuca

A Polícia Civil prendeu um americano acusado de abuso de vulnerável quando era proprietário de uma escola na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O homem foi encontrado e detido em uma residência no mesmo bairro, na última terça-feira (19). Ele estava sendo monitorado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) desde 2022.

Segundo os agentes, as investigações iniciaram-se após uma testemunha entregar um envelope com um CD para um policial. No dispositivo, foram encontradas imagens de abuso sexual envolvendo menores, além de uma foto de uma carteira nacional de habitação em nome do acusado.

Na época, o suspeito era dono da escola onde teria praticado os crimes de abuso sexual contra diversas crianças. Ainda em 2022, o estrangeiro teria voltado aos Estados Unidos, o que impediu a sua prisão.