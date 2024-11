Motorista é morto a tiros no Jardim Atlântico, Itaipuaçu

O motorista Gilson Ribeiro foi assassinado a tiros enquanto dirigia seu carro na Rua 32 no bairro Jardim Atlântico, distrito de Itaipuaçu, em Maricá, na noite da última terça-feira (19). A vítima foi atingida por disparos e perdeu o controle do veículo, que acabou colidindo no muro de uma residência, por volta das 19h.

Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de invasão a um imóvel na mesma rua, mas ao chegar ao local, os policiais constataram que o caso tratava-se, na realidade, de um homicídio.

O veículo estava com diversas marcas de tiros e Gilson foi encontrado sem vida sentado no banco do motorista. De acordo com informações, os criminosos não levaram nenhum pertence da vítima.

Moradores da região contaram à polícia que escutaram os disparos e viram o carro tentando dar ré, provavelmente na tentativa de escapar, mas o veículo acabou batendo no muro da residência. A área foi isolada pelos militares, que preservaram o local do crime até a chegada da perícia.

A perícia técnica foi feita por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que realizaram os primeiros levantamentos no local. O corpo do motorista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, onde será submetido a exames.

A polícia está em busca de testemunhas e câmeras de segurança da área para tentar identificar os autores do homicídio e as motivações por trás do crime.