Homem é preso por tentativa de furto em telhado de padaria em Niterói

Um homem foi preso em cima do telhado de uma antiga padaria no bairro de Icaraí, em Niterói, na madrugada desta segunda-feira (18). O acusado tem seis anotações na polícia por furto e estava se preparando para cometer mais um no momento da prisão.

A Polícia Militar relatou que recebeu uma denúncia de que o suspeito tentava entrar no estabelecimento comercial, localizado na rua Lemos Cunha, para cometer o crime.

Leia também:

Militares do Exército são atacados a tiros na Linha Amarela

Chefe de milícia de Seropédica é preso pela Polícia Civil em shopping de Nova Iguaçu

Segundo a ocorrência, ao chegar ao local os policiais flagraram o acusado andando sobre o telhado e impediram a ação. Ele foi encaminhado à 76ª DP (Niterói), onde continua preso e à disposição da Justiça.