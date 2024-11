Homem é preso suspeito de matar a mãe de 63 anos, na Barra da Tijuca

Uma mulher foi encontrada morta dentro do apartamento, localizado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesse domingo (18). Os policiais que atenderam ao caso prenderam em flagrante o filho da vítima, acusado de matar a mãe.

O corpo da vítima, identificada como Marly Ferreira Paes, de 63 anos, foi achado pelos vizinhos no interior do apartamento. Segundo os residentes do condomínio, no dia do crime, a vítima iria comemorar o aniversário com um churrasco.

Leia também:

Atleta mirim gonçalense é tricampeão mundial em Abu Dabih

Chefe de milícia de Seropédica é preso pela Polícia Civil em shopping de Nova Iguaçu



Após o acontecido, os vizinhos acionaram a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram à residência foram recebidos pelo filho da vítima, o DJ, Raphael Paes Castro, de 34 anos, que não soube explicar o que teria ocorrido no apartamento.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, que investiga o caso, ainda não se sabe a real motivação do crime, que foi registrado como feminicídio.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), localizado no Centro.