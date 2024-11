Polícia Civil prende um dos maiores traficantes de animais silvestres da feira de Caxias

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prenderam um dos maiores traficantes de animais silvestres da feira de Duque de Caxias, neste domingo (17). Os agentes diligenciaram ao local e permaneceram à paisana até a chegada do criminoso, que foi capturado.

Além de traficar animais silvestres, o preso é apontado como autor de um homicídio, juntamente com o seu irmão, na comunidade do Lixão, em Caxias, em setembro de 2023. Segundo apurado, a dupla atuava tanto no tráfico de drogas da localidade quanto no tráfico de animais silvestres.

As investigações prosseguem para localizar e prender o segundo criminoso.