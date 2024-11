Polícia investiga ameaça de bomba no aeroporto de Goiânia

objeto suspeito em um dos sanitários da área pública do terminal. - Foto: Divulgação

A administração do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, acionou as forças de segurança, na manhã desta sexta-feira (15/11), após identificar um objeto suspeito em um dos banheiros da área pública do terminal.

Em comunicado enviado ao Metrópoles, a administração esclareceu que “seguiu rigorosamente todos os protocolos de segurança” e que “imediatamente acionou as autoridades competentes”.

Agentes da Polícia Federal estão no local investigando a situação. A área do check-in foi "isolada", conforme informações da PF.

O objeto suspeito encontrado no banheiro trata-se de uma caixa esquecida por um passageiro proveniente de Guarulhos, em São Paulo.

Dentro da caixa, segundo a corporação, foram encontrados agrotóxicos, que serão detidos de forma controlada e destruídos pela polícia, com todos os cuidados necessários.

