Eliezer posta foto do filho recém-nascido; Viith Tube permanece internada

O influenciador e marido de Viih Tube, Eliezer, compartilhou fotos do filho recém-nascido, Ravi, tomando banho, o que conquistou o coração dos seguidores. Porém, infelizmente o momento não é de felicidade completa para a família, pois a influenciadora continua internada na UTI da maternidade Pro Matre, localizada em São Paulo, e por isso Eliezer assumiu os cuidados do pequeno.

O vídeo do banho do bebê foi publicado nos stories do influenciador e teve como legenda, “Se arrumando para ver a mamãe”. Rapidamente os internautas mandaram mensagens de carinho para a recuperação de Viih Tube, que foi internada na madrugada de quinta-feira (14) depois de se sentir mal. A ex-BBB teve que ser submetida a uma transfusão de sangue. Mesmo com a preocupação que cerca os fãs, a assessoria da famosa garantiu que o estado de saúde dela é estável, mas sem previsão de alta.

"O quadro de Viih Tube segue clinicamente estável. Ainda na UTI, sendo monitorada pela equipe médica", disse a equipe médica por meio de um comunicado oficial.