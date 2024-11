Homem é Preso por Violência Doméstica em Macaé

Prisão foi efetuada por policiais da 123ªDP do Rio - Foto: Divulgação

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil de Macaé na última quarta-feira (13) por suspeita de violência doméstica e violação de domicílio contra sua ex-esposa. Segundo relatos da vítima, o agressor golpeou-a com uma faca durante uma discussão quando ela estava grávida, após 12 anos de casamento.

Histórico de Agressões

Após o término do relacionamento, as agressões e ameaças continuaram. Recentemente, o homem invadiu a residência da vítima e a agrediu com um puxão de cabelo. Além disso, ele descumpriu uma medida protetiva de urgência concedida pela Justiça à vítima.

Prisão

A partir de investigações do Setor de Inteligência da Polícia Civil, os agentes localizaram o foragido no bairro das Malvinas, em Macaé, e efetuaram sua prisão. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Especial Criminal de Macaé.

