Bandidos roubam carro da comitiva de ministro a caminho do G20

Criminosos roubaram um carro da comitiva do ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, na manhã desta quinta-feira (14), em frente ao Hotel Monte Alegre, na Rua do Riachuelo, no Centro do Rio.

Segundo informações, o motorista do secretário do ministro estava com o carro parado em frente ao hotel quando foi abordado por dois criminosos que estavam em uma moto. O automóvel levaria funcionários para trabalhar no G-20.

Os bandidos fugiram com o carro, que foi encontrado no fim da manhã no Complexo da Maré, na zona norte da cidade.

O ministro Márcio Macedo, que não estava próximo ao veículo roubado, participou da cerimônia de abertura do G-20, às 9h30, no Boulevard Olímpico.

A partir desta sexta-feira (15), feriado, a cidade do Rio de Janeiro entra em um grande 'feriadão', que se estendo até a próxima quarta-feira (20). A medida tem o objetivo de esvaziar a cidade e fazer com que tudo ocorra na mais absoluta normalidade durante o G-20. Na quinta-feira (21), pós feriado da Consciência Negra, a cidade volta ao 'normal'.