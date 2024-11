Mulheres são presas por furto de material de higiene pessoal em mercado de Niterói

Duas mulheres foram presas, acusadas de furtar itens de um supermercado, no Centro de Niterói.

Policiais do 12ºBPM (Niterói) foram acionados depois que seguranças do estabelecimento viram que a dupla tentou passar no caixa sem pagar diversos itens, totalizando o valor de R$126,04.

A Guarnição auxiliou na captura e prisão das acusadas, conduzindo ambas para a central de flagrantes da 76ª DP, onde foram autuadas em flagrante delito pelo crime de furto. Elas permanecem presas.