Avô acusado de estuprar neta é detido por moradores no Jardim Catarina

Um homem de 61 anos, acusado de estuprar a própria neta, de 9, foi capturado após ser detido e linchado por populares em São Gonçalo. O crime teria acontecido na semana passada, no Laranjal. Na noite desta quarta (06), ele teria sido encontrado e agredido por moradores no Jardim Catarina, antes de ser levado à Polícia.

A filha do suspeito, mãe da vítima, foi quem procurou a Polícia para denunciar o crime na semana passada e estava foragido desde então. Nesta quarta (06), agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados por uma suspeita de linchamento e encontraram o suspeito e socorreram ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Segundo a unidade de saúde, ele tem quadro de saúde estável e permaneceu internado sob custódia. O caso foi levado para a 73ª DP (Neves), onde foi cumprido o mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

