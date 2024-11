Moradores encontram corpo amarrado e com sinais de espancamento em Niterói

Na manhã desta quinta-feira (7), moradores e pedestres que passavam pela Alameda São Boaventura, no Fonseca, encontraram o corpo de um homem amarrado e com sinais de espancamento. A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, estava embaixo do viaduto do Ponto Cem Réis, no Fonseca.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados por volta das 7h50 para a ocorrência próximo ao cruzamento da Alameda com a Rua Benjamin Constant, no acesso à Avenida do Contorno, no Barreto.

Segundo a ocorrência, chegando ao local indicado, os policiais encontraram a vítima, já em óbito, com diversos ferimentos pelo corpo. De acordo com testemunhas, o homem estava em situação de rua.

Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e realizou a perícia no local. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte.