Troca de tiros termina na prisão e na morte de suspeitos, em Itaboraí

Durante uma patrulha de moto, realizada na tarde desta quinta-feira (07), dois policiais do sistema de Segurança 'Itaboraí Presente' se depararam com suspeitos armados em Vila Rica, Itaboraí. Os agentes passavam pela Rua Turmalina e acabaram entrando em confronto com dois homens.

Esse breve confronto terminou com os policiais do Itaboraí Presente conseguindo efetuar a prisão de um dos homens. O outro ficou ferido pelos disparos.

Encaminhado ao Hospital Municipal Leal Junior, o homem foi identificado como Rodrigo dos Santos e tinha 26 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

