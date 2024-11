Disque Denúncia procura por suspeitos da morte de policia federal aposentado no Rio

O Disque Denúncia procura por dois suspeitos envolvidos na morte de um policial federal aposentado no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Um dos envolvidos está foragido do Sistema Penitenciário desde março deste ano, após receber o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL).

Caio Marcello Marins dos Santos, de 22 anos, e Robert da Costa de Oliveira, de 26, são procurados pelo assassinado a tiros de Jansen Gomes Pinto. O crime ocorreu dentro da garagem da Viação Transurb, no Engenho de Dentro, no dia 06 de setembro. O policial aposentado fazia a segurança do dono da empresa, que era o alvo dos criminosos.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital(DHC), Jansen estava em um veículo e passou a ser seguido por três bandidos em duas motos. Na entrada da garagem, os criminosos armados exigiram que as vítimas desembarcassem do carro, ao reagir, o policial foi baleado e morreu no local. As autoridades continuam a investigar a identidade do terceiro acusado.

Leia também:

Bicheiro Rogério de Andrade será transferido para presídio federal no Mato Grosso do Sul

Presidente da Faperj é exonerado mesmo após críticas e protestos da comunidade científica

Além dos mandados de prisão pelo crime de homicídio qualificado, um dos procurados - Robert de Oliveira - se encontra na condição de Evadido do Sistema Penitenciário, onde cumpria uma pena de 10 anos de reclusão, com pena privativa já cumprida de 05 anos, 05 meses e 21 dias.



A Delegacia de Homicídios da Capital pede para quem tiver mais informações sobre o paradeiro dos suspeitos, ligue e denuncie imediatamente ao Disque Denúncia. Central de atendimento/Call Center: (21) 2253-1177 ou 0300 253 1177, Whatsapp: (21) 2253-1177, aplicativo: Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.