Polícia Civil faz operação para prender suspeitos de latrocínio de policial federal aposentado

A Polícia Civil faz uma operação na favela de Manguinhos, Zona Norte do Rio, com objetivo de cumprir dois mandados de prisão contra suspeitos de participação no assassinato de um policial federal aposentado. Jansen Gomes Pinto foi morto a tiros dentro da garagem da Viação Transurb, no Engenho de Dentro, no dia 6 de setembro deste ano. Ele fazia a segurança do empresário David Ferreira Barata, de 67 anos, dono da empresa e alvo dos criminosos. A ação conta com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), da Polícia Federal.

Segundo as investigações, Jansen estava em um veículo e passou a ser seguido por três bandidos em duas motos. O policial foi abordado pelos criminosos quando chegava na garagem da empresa de ônibus. Armados, eles exigiram que as vítimas desembarcassem do carro. O policial reagiu e foi baleado pelos criminosos. Eles foram identificados como Caio Marcello Marins dos Santos e Robert da Costa de Oliveira. A polícia tenta identificar um terceiro suspeito de participação no crime.

Após o crime, os bandidos fugiram do local, mas abandonaram uma motocicleta utilizada no latrocínio, uma pistola com numeração raspada e outros pertences. De acordo com as investigações, a moto havia sido roubada no bairro Maracanã, cerca de um mês antes da morte de Jansen. As investigações continuam para identificar e prender o terceiro suspeito envolvido no latrocínio.

Utilização do espaço

Além da Transurb, a garagem onde aconteceu o crime também é usada por outras duas empresas do grupo empresarial: a Verdun e a Nossa Senhora das Graças. As três operam linhas urbanas na cidade do Rio, ligando a Zona Sul a bairros da Zona Norte e ao Centro. A movimentação de funcionários nas primeiras horas do dia e no fim da tarde é grande.

O endereço também fica lado de uma das vias mais movimentadas do Rio, a Linha Amarela, e do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, palco de shows e de jogos do Botafogo. A entrada da garagem ainda fica em frente a duas escolas municipais e a um centro municipal de saúde.