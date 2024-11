Praia do Boa Viagem não terá área de lazer fechada neste domingo (3)

A primeira etapa das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada neste domingo (3) em todo o país. Para facilitar o tráfego de veículos ao local, a Prefeitura de Niterói não fará o fechamento da área de lazer da Orla da Boa Viagem. O trânsito permanecerá aberto para garantir a fluidez do fluxo viário.

