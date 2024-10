Atendente de farmácia reage a assalto, é baleado e morre na Zona Oeste do Rio

Rafael morreu baleado após tentar reagir a assalto no seu local de trabalho - Foto: Reprodução

Rafael morreu baleado após tentar reagir a assalto no seu local de trabalho - Foto: Reprodução

Um homem de 34 anos foi morto a tiros, após reagir a um assalto no estabelecimento em que ele trabalhava, na noite desta quarta feira (30). Rafael Hollanda Mathias, trabalhava como atendente em uma farmácia no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

A Polícia Militar do 31º BPM (Recreio), foi acionada para a ocorrência na rua da Chegada, no Terreirão, mas ao chegar ao local, o homem já estava morto. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram à farmácia armados, por volta das 21 horas da noite e anunciarão o assalto. Eles roubaram dinheiro do caixa e levaram celulares dos funcionários.

De acordo com os relatos, Rafael resistiu ao assalto e após á fuga dos criminosos, o funcionário chegou a correr atrás dos homens na rua, o que fez com que eles reagissem e atirassem contra o trabalhador.

Segundo a família da vítima, ele trabalhava no estabelecimento há dois anos, tinha acabado de dar entrada na casa própria e deixa dois filhos, um menino de sete anos e uma menina de doze.



“Sem chão, a família está toda acabada. Era o pilar da família toda, sempre foi um pai para a gente, um amigo, um irmão”, contou Luccas Hollanda, um dos irmãos de Rafael.



A família da vítima foi ao Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML) na manhã desta quinta-feira (31) para fazer a liberação do corpo. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Rafael e busca testemunhas para identificar os autores e a motivação do crime.