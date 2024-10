Bandidos assaltam ônibus e trocam tiros com PMs na Avenida Brasil

Dois homens ficaram feridos após confronto com policiais militares do 22º BPM (Maré), na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta feira (30). Segundo a PM, os dois tinham acabado de cometer um assalto em um ônibus.

Na tentativa de fuga, os homens invadiram uma casa e fizeram duas moradoras de refém. A corporação informou que, a dupla de criminosos roubou passageiros de um ônibus da linha 1001 (linha Galeão x Charitas), na altura do viaduto Trompowsky. Mais de 20 celulares foram recuperados.

De acordo com a Polícia Militar, agentes que faziam policiamento na via identificaram uma movimentação suspeita dentro do ônibus e deram ordem de parada ao motorista. Ao descerem do coletivo, os criminosos atiraram contra o policiais, que reagiram.

Um suspeito foi baleado na barriga e outro no ombro, eles foram levados ao Hospital Federal de Bonsucesso e os dois tem quadro de saúde estável. Um dos criminosos foi identificado como Yago Jesus Duarte, de 23 anos de idade, ele já tem uma anotação criminal por furto. O outro, um jovem de 21 anos, usava uma tornozeleira eletrônica.



Segundo informações da Polícia Civil, um dos criminosos é de uma comunidade do bairro do Sampaio e outro de Benfica. A suspeita é de que os homens já teriam realizado outros assaltos durante o dia, porque o número de telefones celulares furtados, era superior à quantidade de pessoas dentro do ônibus.