Caso de violência doméstica, tem ameaça em delegacia e confusão entre PM e Policial Civil

Um policial civil atirou no pneu da carro de um PM, durante uma discussão na porta da 53ªDP (Mesquita), na Baixada Fluminense, nesta segunda feira (28). Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento que o agente aponta á arma para o PM, confisca á chave de seu carro e o tranca para fora da delegacia.

De acordo com á Polícia Civil, o militar foi preso em flagrante pela prática do crime de perseguição, violência psicológica, cárcere privado e coação no curso do processo, na forma da Lei Maria da Penha, além de desobediência. Ele já tinha ido à delegacia no domingo (27), com o intuito de intimidar sua companheira, que procurou a unidade para denunciar ser vítima de violência doméstica. Fardado e portando um fuzil, o homem se recusou a deixar a sede policial.

Uma equipe da Polícia Militar, auxiliou á mulher á retirar seus pertences da residência do homem, a pedido do delegado de plantão. Nesta segunda feira (28), o PM teria retornado à delegacia na intenção de intimar um dos policiais civis que atendeu á ocorrência, ele permaneceu dentro de seu carro na porta da delegacia.

Leia também:

Estudante de medicina atropela e mata a própria mãe em Campos dos Goytacazes



Pix Agendado Recorrente torna-se obrigatório



"Na tentativa de afastá-lo, o agente da 53ª DP fez um disparo de arma de fogo contra o pneu dianteiro do veículo. A vítima e o autor foram ouvidos e, diante dos elementos apresentados, a autoridade policial deu voz de prisão ao homem", explicou a instituição.

Essa não seria á primeira vez que o homem comete violência doméstica, segundo á Polícia Civil. A corporação informou que, um procedimento apuratório foi aberto para a verificação dos fatos. Enquanto o agente foi conduzido à Unidade Prisional da Polícia Militar.

"O comando da PM ressalta que não compactua e nem tolera quaisquer desvios de conduta, cometimento de crimes ou de abuso de autoridade praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", disse, em nota, a corporação.