Briga de trânsito entre motorista e motociclista termina com perseguição em Niterói

Uma briga de trânsito envolvendo um motociclista e o motorista de um carro, na Avenida Roberto Silveira, em Niterói, terminou em perseguição e com um dos veículos danificado. O caso ocorreu no último sábado (26).

Um outro motorista que passava pelo local, registrou todo o acontecimento em um vídeo que circula nas redes sociais. Na gravação é visto o homem que pilotava a moto, bater diversas vezes com seu capacete no vidro traseiro do carro, que ficou totalmente destruído. Ambos os veículos estavam em movimento no avenida.

O motorista com o carro danificado, por sua vez dirigiu em zigue-zague, em uma tentativa de derrubar o agressor da moto.

De acordo com testemunhas, a briga começou quando o motorista do carro sinalizou com á seta e o motociclista teria reagido de forma negativa. Em seguida, o condutor teria abaixo o vidro do veículo para se desculpar, mas o homem que pilotava a moto não teria aceitado e começou a bater no carro com seu capacete.

A Polícia Militar não informou se foi acionada para o caso.