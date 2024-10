Homem é preso por porte ilegal de arma e ameaça em Maricá

Com ele, a polícia apreendeu uma pistola Colt calibre .45, acompanhada de dois carregadores e 13 munições intactas - Foto: Divulgação

Na madrugada desta segunda-feira (28), um homem foi preso em Maricá, acusado de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, após uma operação da equipe de patrulhamento do 12º BPM (Niterói). A ocorrência foi registrada na Rua Eugênia Modesto da Silva, no bairro Eldorado, por volta das 4h04, após uma denúncia recebida pelo telefone 190, que alertou sobre indivíduos armados em uma motocicleta branca ameaçando pessoas nas proximidades do terminal rodoviário de Maricá.

Os agentes deslocaram-se até o local e, ao avistarem a viatura policial, os suspeitos tentaram fugir. Após buscas nas imediações, um dos suspeitos, de 23 anos, caiu durante a tentativa de fuga e foi detido. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola Colt calibre .45, acompanhada de dois carregadores e 13 munições intactas.

A ocorrência foi encaminhada para a 82ª DP, onde o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e ameaça. O caso segue em investigação para apurar a possível participação de outros envolvidos e esclarecer os detalhes das ameaças relatadas.