Polícia investiga morte de jovem de 21 anos com sinais de espancamento

Uma jovem de 21 anos morreu nesse sábado (26), e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso como suspeita de feminicídio por agressão e violência doméstica. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o principal suspeito de ter cometido o crime é o parceiro da vítima.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, agentes do 31º BPM foram acionados pela direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, após a mulher dar entrada na unidade já sem vida e com sinais evidentes de espancamento. Em nota, a PM informou que o quadro de lesões indicava um possível caso de agressão grave.

Até o momento, o suspeito não foi localizado. A polícia segue investigando o caso para esclarecer os fatos e capturar o autor do crime.