Homem é encontrado morto em São José do Imbassaí, em Maricá

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (25), em São José de Imbassaí, em Maricá. Segundo relatos de testemunhas, o corpo estava abandonado dentro de um veículo estacionado na região. A identidade da vítima não foi divulgada.

A Polícia Militar informou que agentes do 12ºBPM (Niterói) foram acionados para atender ocorrência de encontro de cadáver no bairro durante a manhã. No local, os policiais constaram o óbito, isolaram a área e acionaram a perícia. Segundo a Polícia Civil, a 82ª DP (Maricá) registrou o caso e está investigando.

