Confronto entre PM e traficantes deixa dois baleados em Piratininga, Niterói

Na tarde da última quarta-feira (23), agentes da equipe de busca do 12ºBPM (Niterói), receberam informações de que suspeitos estariam em atividade de tráfico de drogas na Comunidade Inferninho, localizada na Rua Doutor César da Fonseca, em Piratininga, Niterói. Com a informação, os policiais entraram em contato com a equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT), que se encaminharam ao local.

Chegando ao endereço citado, os agentes se depararam com cerca de 5 suspeitos, que ao avistarem a equipe efetuaram disparos e correram em direção à área de mata.

Após intensa troca de tiros, os agentes efetuaram um cerco tático na região, onde foi possível localizar 2 homens caídos, com ferimentos provenientes de arma de fogo. Um dos suspeitos, que também estava com o grupo, fugiu em uma motocicleta não identificada, enquanto um outro entrou em uma área de mata, não sendo possível localizá-lo.

Ao todo, foram apreendidos 1 revólver calibre 38 com 3 munições; 229 trouxinhas de maconha; 16 Pinos de cocaína e 1 rádio transmissor.

Os suspeitos foram socorridos pelos agentes e levados ao Hospital Mário Monteiro. Posteriormente, um dos baleados foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), enquanto o outro recebeu alta médica.

Os agentes se dirigiram à 81ªDP (Itaipú), e logo depois à 76ªDP (Centro), para apresentação de ocorrência, onde um dos suspeitos permaneceu preso por tráfico de drogas e o outro permaneceu custodiado.