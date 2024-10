Homem mata duas pessoas e fere 10 após denúncia de maus-tratos em Porto Alegre

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul realiza uma operação nesta quarta-feira para capturar um homem de 45 anos que matou duas pessoas e feriu 10 em Novo Hamburgo, Região Metropolitana de Porto Alegre. Os disparos começaram na noite de terça-feira, após a polícia ser acionada por uma denúncia de maus-tratos a idosos. Entre os mortos estão o pai do atirador e o policial militar Everton Kirsch Júnior.

O homem, que permanece em sua casa, abateu dois drones usados na operação, enquanto as negociações continuam. Entre os feridos estão um guarda municipal e familiares do atirador. A violência teve início quando ele reagiu à abordagem policial, disparando contra as pessoas presentes, incluindo seus próprios pais.