Polícia Civil indicia e representa pela prisão preventiva de seis pessoas por contaminação por HIV em transplantes de órgãos

A Delegacia do Consumidor (Decon) concluiu o inquérito que investigou a contaminação por HIV em transplantes de órgãos após laudos falsos produzidos pelo laboratório PCS Saleme. Seis pessoas — sócios e funcionários do laboratório — foram indiciadas, incluindo os cinco presos nas duas fases da "Operação Verum".

Os autores foram indiciados pelos crimes de lesão corporal gravíssima por enfermidade incurável, associação criminosa, falsidade ideológica e por induzir consumidor a erro. Uma das indiciadas responde ainda por falsificação de documento particular, por ter apresentado diploma falso. A Decon representou pela prisão preventiva de todos os seis.

No decorrer da apuração, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas unidades do PCS Saleme, bem como em endereços ligados aos investigados. A análise do material apreendido poderá trazer elementos para novas investigações.

Com o envio do relatório do inquérito ao Ministério Público, a Decon segue investigando outro procedimento, que apura o processo de contratação da empresa. Esse trabalho policial conta com apoio do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) da Polícia Civil e da Controladoria-Geral do Estado. A força-tarefa do Governo do Estado visa à rápida elucidação dos fatos e à responsabilização dos envolvidos em caso de constatação de irregularidades.