Suspeita de matar enteado de 3 anos é presa nesta segunda-feira

Uma mulher foi presa, nesta segunda-feira (21), por suspeita de matar o enteado de 3 anos após espancá-lo em Casimiro de Abreu, Região Serrana do Rio. A madrasta estava foragida e foi encontrada pela Polícia Civil em Aldeia Velha, Silva Jardim.

A vítima foi levada ao hospital, e a mulher teria relatado uma história falsa sobre a morte do enteado. Em seu relato, um motor de caminhão encostado em uma parede teria caído no menino. A equipe de polícia da 121ª DP suspeitou de sua explicação.

Durante as investigações foi confirmado a mentira da suspeita. No laudo de necropsia mostrou que a causa da morte foi espancamento. Com as provas coletadas pela equipe, foi solicitado um mandado de prisão à Justiça, que foi cumprido pelas autoridades.

Leia mais:

Bebê "velada viva" em Santa Catarina (SC) havia sido diagnosticada com virose; Entenda

Filhos de Cid Moreira são denunciados pela Justiça por falsa acusação contra á madrasta