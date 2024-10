Filhos de Cid Moreira são denunciados pela Justiça por falsa acusação contra á madrasta

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, denunciou Rodrigo e Roger Moreira, filhos do jornalista Cid Moreira que faleceu no mês passado, por denunciação caluniosa contra Maria de Fátima Sampaio Moreira, viúva do narrador. O caso envolve graves acusações feitas pelos irmãos entre julho e agosto de 2021.

Os filhos de Cid alegam que Maria de Fátima, aos poucos, foi arruinando o patrimônio do pai, afirmando que ela chegou a vender imóveis. Eles a acusam de ter feito negociações suspeitas, sonegando valores, além de maltratar o esposo, o mantendo em cárcere privado.

Uma investigação foi realizada após as afirmações de Rodrigo e Roger, mas o inquérito foi arquivado devido a falta de provas e as acusações foram consideradas infundadas. Na época, a promotora do caso, Flávia Meschick de Carvalho, Vieira afirmou que as acusações eram "despidas de qualquer suporte probatório fático, feitas, portanto, de maneira leviana”.

O caso foi levado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os irmãos foram citados para um acordo de transação penal, mas recusaram a proposta, decidindo enfrentar o processo judicial. A denúncia aponta que eles teriam agido de comum acordo, cientes da inocência de Fátima.

Em julho deste ano, a viúva do jornalista contratou um advogado para atuar como assistente de acusação do caso, Fátima busca justiça após ter sofrido fortes falsas acusações dos filhos de Cid.