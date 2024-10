Brasileira se torna á mulher com mais conquistas na história do MMA

Uma das maiores lutadoras de todos os tempos, fez ainda mais história nesse sábado (19), Cristiane Justina, a 'Cris Ciborg', ganhou o cinturão da categoria peso pesa (66 kg) na Professinal Fighters League (PFL), em evento realizado na Arábia Saudita e se tornou á única atleta á ser campeã em cinco diferentes organizações de MMA. Na mesma noite, o brasileiro Renan Problema disputou o cinturão dos peso pesados, mas foi nocauteado no segundo round.

Com um cartel de 27 vitórias, 2 derrotas e 1 luta sem resultado, Cris Cyborg, como é conhecida, é á única atleta á ser campeã por cinco organizações diferentes. Ela conquistou os cinturões no UFC, Bellator, Strikeforce, Invicta FC e PFL, todos na categoria peso pena. A veterana fez uma grande luta com á também brasileira Larissa Pacheco.

Pacheco que é vista como o futuro do mma feminino brasileiro, perdeu sua primeira luta desde 2019. Nesse período a paraense conquistou dois títulos pela PFL, na categoria peso leve (70 kg) em 2022 e peso pena em 2023.

A luta mais aguardada da noite era a disputa pelo cinturão da categoria peso pesado da organização. O brasileiro Renan Problema enfrentava o ex campeão do UFC Francis Ngannou, que não lutava na modalidade desde janeiro de 2022.

Francis que sempre foi visto como um lutador amedrontador por seu tamanho e força, enfrentava pela primeira vez na carreira alguém maior que ele e pelo histórico dos lutadores, um nocaute seria á única forma da luta acabar.

No início do primeiro round o camaronês se lançou nas pernas do goiano de 2,03 metros de altura e aplicou uma bela queda, Francis pegou as costas do brasileiro e começou a aplicar socos potentes na cabeça do adversário, que não tinha como sair da posição e tentava ao máximo se proteger. Ngannou continuou com os duros golpes e conseguiu nocautear Renan, a luta foi interrompida aos 3 minutos e 32 segundos do segundo round.