Policial é baleado de raspão na cabeça em blitz no Rio; vídeo

Apesar do ferimento, agente passa bem - Foto: Reprodução

Apesar do ferimento, agente passa bem - Foto: Reprodução

Um policial militar foi baleado de raspão na cabeça e numa das pernas durante uma blitz em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, na noite da última sexta-feira (18). Integrantes de um grupo de motoqueiros, que não obedeceram a ordem de parada, foram os autores dos disparos. Apesar do ferimento, o policial passa bem; os suspeitos não foram identificados.

O agente estava junto de outro policial durante o patrulhamento, que acontecia na Rua Fonseca Teles. Imagens do episódio que circulam nas redes sociais mostram o momento em que três homens em três motos entram em alta velocidade na contramão da via e não param na blitz. O policial tenta conter o trio e acaba alvejado. Ele chega a cair, enquanto os suspeitos fogem do local. Confira:





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

Leia também:

➢ Sargento da PM é encontrado morto na Baixada

➢ Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecido em Niterói



O policial foi socorrido por outra viatura alguns minutos depois e levado para o Hospital Central da Polícia Militar. Segundo a unidade, ele chegou ao local com o rosto ensanguentado, mas sem ferimentos graves. Ele permaneceu internado, mas sem risco de vida. A 17ªDP registrou o caso e investiga a autoria dos disparos.